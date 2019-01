Tercer Land Art amb la meitat de pressupost i només a Engolasters

El Principat tindrà tercera edició de la biennal Andorra Land Art, si bé en aquesta ocasió el certamen es veurà reduït per la manca de diners per finançar-lo. El festival artístic es durà a terme entre el 14 de juny i el 14 de setembre. Tal com va explicar el seu impulsor, Pere Moles, «hem perdut suport financer i ens hem quedat molt per sota de les expectatives. En aquesta tercera edició tenim la meitat del pressupost que teníem». És per aquest motiu que han hagut de tirar d’imaginació i esprémer el cervell per trobar la manera de fer encaixar les peces.



Finalment s’ha optat per concentrar tota l’exposició als entorns del llac d’Engolasters. «El fet de concentrar-ho tot, i que es pugui visitar amb una passejada d’unes dues hores, penso que pot estar bé», va apuntar Moles, que va destacar, també, el fet que FEDA els cedeix l’antiga casa de guardes a més d’altres naus adjacents. «Que ens cedeixin aquests espais ja és com si ens donessin diners», va reconèixer. Per a l’organitzador aquests espais, a més de ser un bon aparador per a les obres que s’hi puguin exposar a dins, també són un reclam per a molts ciutadans que volen descobrir-los de prop. «És una mica com el que vam fer amb la fàbrica de la llana», va indicar.



D’altra banda també s’ha optat per retallar en aquells aspectes secundaris, de manera que aquest any es deixarà de fer tota la part de tallers educatius i es concentraran en la part artística.

Parròquies

Sobre el fet de limitar-se a una sola parròquia, va detallar que un dels arguments per escampar les obres arreu del país era el fet que l’organització rebia diners de la xarxa Infoturisme, participada per tots els comuns. En aquesta ocasió, però, els han dit que el seu projecte no encaixa amb els objectius d’aquesta xarxa i per tant han hagut de demanar comú per comú si volien col·laborar. «Inicialment Ordino havia mostrat interès, però finalment no vam arribar a cap acord i Escaldes ha estat l’únic que ha apostat pel Land Art», va detallar. Segons Moles la situació «ens va saber greu, però també vam veure que era una oportunitat per fer una edició diferent perquè la intenció és que cada dos anys el festival vagi canviant».



Un cop confirmat que hi haurà biennal, ara s’obrirà la convocatòria artística per rebre les propostes d’obres. En la darrera edició se’n van poder veure 50, però aquesta vegada s’espera que seran menys, entre 25 i 30. «Amb 50 obres potser era difícil que tothom les veiés totes. En canvi, si en tenim menys, potser tindran més impacte i més gent les podrà veure totes».