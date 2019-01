L’acusat de maltractar la dona a la Seu nega els fets

L’Audiència de Lleida va acollir ahir el judici contra el veí de la Seu d’Urgell acusat de maltractar i violar, entre 2012 i 2016, la seva parella sentimental. L’home va negar els fets assegurant que només discutien «com a parella». La víctima, en canvi, va relatar que ell la insultava, l’amenaçava, la pegava i l’obligava a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat, tot fent ús de la força. De la seva part, els psicòlegs que van tractar la dona conclouen que ella aguantava la situació per «dependència emocional» i perquè se sentia «atrapada». També consideren que quan va acabar denunciant els fets va ser per por que l’home fes mal als dos fills, de 8 i 12 anys, que tenien en comú. La fiscalia i l’acusació particular demanen tretze anys i mig de presó per a l’acusat, mentre que la defensa en demana l’absolució perquè creu que no hi ha proves.

Declaració

La dona va declarar protegida per una mampara i va assegurar que a nivell psicològic estava «destrossada». A més, va declarar que l’acusat li deia «puta» i la pegava i que, en una ocasió, la va llençar a terra i li va retorçar el braç davant del seu fill gran, de 12 anys. A més a més, va assegurar que en una ocasió va amenaçar de matar tant a ella com als seus pares i que li prohibia trucar-los.



La víctima també va declarar que diàriament la treia del llit perquè es negava a mantenir relacions sexuals amb ell i l’acusava d’anar amb altres homes, alhora que l’obligava «a fer-li fel·lacions i a mantenir relacions sexuals amb ell», malgrat que ella li explicitava que no volia tenir-hi sexe. Sobre aquests fets, va detallar que de vegades s’intentava defensar i en d’altres li permetia «per por».



Al judici, informa l’ACN, també va declarar la mare de la dona, que va afirmar que ella va escoltar des de casa seva com l’home insultava i cridava la seva filla, i que sempre que el veia anava «molt begut».