Els professors afectats per la sentència accepten repetir l’edicte

Els professors que han perdut la plaça després que el Tribunal Constitucional dictaminés que calia repetir l’edicte del 2016 per un error en el procés de selecció han decidit acceptar la sortida que els ha proposat el Ministeri d’Educació. Malgrat la «indignació», «els nervis» i «la ràbia» per haver-se vist involucrats en un procés judicial sense haver fet «res mal fet», en una reunió que els afectats i el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) van mantenir ahir amb membres del ministeri, els professors van decidir no continuar el procés judicial per evitar allargar més el neguit i conscients també que molt probablement només podrien aconseguir acotar més les persones que es podrien presentar novament al concurs.

El ministeri fixarà un període d’un mes per al·legacions al plec de bases per evitar només impugnacions

Finalment, doncs, tal com ja havia anunciat el ministre Eric Jover, l’edicte es reprendrà des del punt impugnat, de manera que seran 37 persones les que podran tornar-se a presentar per aconseguir una de les 13 places disponibles.



Una de les possibilitats que també es va posar sobre la taula va ser repetir només les places corresponents a l’assignatura d’anglès, que era la matèria per la qual postulava el professor que va portar l’edicte a la justícia. Tant els assessors jurídics del Govern com el lletrat del SEP, però, van indicar que aquesta possibilitat no era factible.

Por a altres impugnacions

El Govern va assegurar de nou ahir als 13 professors que han perdut la plaça fixa que l’edicte no serà obert a tothom i que només s’hi podran presentar aquells candidats que ja ho van fer el 2016 i que havien passat les primeres fases del concurs, fins al moment de la impugnació. És a dir, 37 persones per a 13 places. Amb tot, els afectats temen ara que altres professors puguin portar també aquesta resolució a la justícia en entendre que si l’edicte s’ha de repetir hauria de fer-se des del principi i permetent a qualsevol docent participar-hi.



Per evitar sorpreses, el ministeri va proposar incloure en el plec de bases un període d’un mes des de la seva publicació perquè tot aquell que ho vulgui pugui presentar al·legacions. D’aquesta manera, si passats els 30 dies ningú ha presentat cap queixa s’entendrà que els concursants donen per lícites les bases de l’edicte.



Malgrat no tenir encara una data fixada, tot plegat situaria la convocatòria del nou edicte com a molt d’hora d’aquí un mes i mig.

Solucions

En cas que algun dels professors que ha perdut la plaça suspengués el nou edicte i, per tant, no recuperés el lloc de feina, el ministre d’Educació va demanar als afectats que abans de portar de nou el concurs a la justícia es reunissin per intentar arribar a un acord, que s’entén que hauria de ser de caire econòmic com a indemnització.

El cas

Cal recordar que l’edicte que s’ha anul·lat es va convocar el 2016, de manera que els docents que van guanyar la plaça fa gairebé tres anys que l’exerceixen, i que la seva finalitat era consolidar eventuals. Un dels professors que no va guanyar cap plaça va portar el concurs a la Batllia en entendre que el procés no s’havia fet degudament. Després d’un llarg procés judicial, finalment el Constitucional li va donar la raó i va sentenciar que el concurs s’havia de repetir.



Cal recordar que el professor que el mateix professor també té un altre concurs impugnat que de moment ha estat admès a tràmit per la Batllia. En aquest cas, el docent considera que la prova psicotècnica no es va fer de forma adequada i impugna un concurs fet el 20 d’abril del 2018. Malgrat que es desconeix a quants professionals podria afectar aquesta nova denúncia, ja hi ha gairebé una desena de persones que s’han posat en contacte amb el SEP mostrant la seva preocupació. La situació crea molt de neguit i nerviosisme entre els docents que es poden veure afectats pel resultat judicial, especialment després de conèixer la sentència del TC sobre el primer concurs.