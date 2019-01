La dona ferida en el xoc a la CG1 tornarà a ser operada

L’impacte dels canvis serà directe però irrisori per a molts

La dona resident de 57 anys que va resultar greument ferida en l’ accident de trànsit múltiple que es va produir el dimarts a la recta de la Margineda de la CG1 haurà de tornar a passar per quiròfan, van informar ahir fonts de l’Hospital de Meritxell. El mateix dia del sinistre ja va ser operada de les múltiples fractures que va patir en una cama «sense complicacions», però haurà de ser intervinguda de la que té al braç, concretament a l’húmer. La dona, que va xocar frontalment contra un altre cotxe quan circulava en sentit Sant Julià de Lòria després d’envair el carril contrari, evoluciona «satisfactòriament» de les lesions, van explicar fonts mèdiques. Segueix ingressada a l’UCI de l’hospital i serà operada del braç quan el seu estat sigui més favorable.

Per El Periòdic

