Albicy és l’únic heroi (86-80)

La millor versió del MoraBanc va ser capaç de sumar la seva segona victòria a l’Eurocup i ja en porta dues de dues en el Top16, aconseguint una important estocada a la classificació. I ho va fer sense Rafa Luz, per malaltia, i sense David Jelínek, per lesió. Però Andrew Albicy va jugar per tots. A més, el conjunt d’Ibon Navarro segueix imbatut al Poliesportiu en aquesta competició europea.

El primer quart va començar amb una dura defensa de l’Unics Kazan que en els primers minuts va aconseguir posar un 0 a 12 a l’electrònic i després de tres minuts sense anotar David Walker va obrir el marcador amb un triple i a continuació John Shurna, esplèndid, va anotar ni més que menys que sis tirs lliures consecutius. En aquest moment, el joc dels russos es va donar per acabat. L’equip andorrà es posava les piles i la defensa augmentava, a més d’una guerra de triples ja que, cada punt anotat era respost. El ritme era frenètic per les dues parts. Al final d’aquest temps el resultat era de 27 a 22, després d’un gran robatori de Dylan Ennis, que aconseguia un 2 més 1.

El bon ritme va seguir durant el segon quart, que començava amb intercanvi de punts i amb un conjunt rus apropant-se en el marcador, però el viatge els hi va passar un poc de factura i cometien errors, mentre que el MoraBanc estava al màxim nivell mostrant un bon joc coral, les seves capacitats –i varietat– defensives i un bon rabot. Malgrat això, l’Unics Kazan és un equip de molta qualitat i és capaç de donar la volta en el marcador en qualsevol moment, però, tot i apropar-se, els del Principat s’estaven trobant molt còmodes i cometien molts pocs errors, forçant pèrdues i faltes. Tenien creativitat i molt encert, a diferència dels visitants. A la mitja part, el resultat era de 48 a 42.

Al tornar del descans, l’Unics Kazan va saber retallar l’avantatge però el MoraBanc va resistir tot i la manca de jugadors, que es va començar a notar.

En aquest sentit, Albicy seguia immens davant d’un rival que no tenia encert i, de fet, fallaven els tirs alliberats i els més fàcils. I quan aconseguien apropar-se, rebien el seu càstig. Al final d’aquest temps, el resultat era d’un ajustat 65 a 63, després d’una nova bona actuació d’Albicy.

En el darrer quart, amb un empat a 65 en el marcador, va ser Albicy qui, de nou, va saber liderar el conjunt quan els russos van poder marcar alguna mínima diferència.

Però tot i així, de sobte, quan faltaven cinc minuts, el francès, el geni, es va convertir en extraterrestre i es va apoderar del Poliesportiu, que es va aixecar per ovacionar-lo després dels seus excepcionals triples. Un rere l’altre per aconseguir, de manera definitiva, un 86 a 80 que deixa el MoraBanc en una primera posició per gaudir.