França vol la connexió ferroviària de Porta amb el Pas de la Casa

El projecte d’una línia ferroviària que connecti la localitat francesa de Porta amb el Pas de la Casa està generant un interès creixent sobretot per part dels veïns francesos. Tot i que la idea no és pas nova i es remunta deu anys enrere, va ser la nova directiva de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra qui va tornar-la a posar sobre la taula i va compartir-la amb els agents econòmics espanyols i francesos. «Aquests últims estan molt interessats en el projecte», va constatar ahir a aquest rotatiu el vicepresident de la institució, Ramon Ginesta, però de seguida va matisar que encara no hi ha cap concreció i que es tracta «d’un dels molts projectes sobre comunicacions que la Cambra està estudiant per desenclavar el territori».

De tota manera, just ahir diversos mitjans francesos van avançar alguns detalls del projecte ferroviari. Segons va informar l’emissora France Bleu, es tractaria d’un metro subterrani que hauria de recórrer els set quilòmetres que separen Porta del Pas de la Casa i saldar 580 metres de desnivell. Des de la Cambra de Comerç, Ginesta va assegurar que «ells ignoraven tots aquests elements», però va reconèixer que si el projecte acaba tirant endavant està clar que «seria a llarg termini perquè és una obra complicada, encara que no impossible».

De fet, en el reportatge de France Bleu, van precisar que caldria construir un viaducte de 200 metres que enllacés l’estació de Porta amb el túnel que hauria de travessar les muntanyes de més de 2.500 metres que separen les dues poblacions frontereres. I, com també apuntaven, s’hauria de construir una duana a la localitat francesa i una nova estació propera a la que actualment ja existeix per rebre les línies provinents tant de París-Austerlitz com de Tolosa-La Tor de Querol.

Millora dels accessos

Des del primer dia, segons va recordar la Cambra de Comerç a través d’un comunicat, l’associació té el propòsit de «desenclavar Andorra millorant les comunicacions tant per terra com per aire amb l’objectiu de dinamitzar el comerç i atreure nous públics». Per això, com va concretar el seu vicepresident, la comissió de transport aposta per estudiar qualsevol projecte de transport alternatiu que ajudi a atreure gent cap a Andorra tot reduint el flux de vehicles. Aquesta connexió ferroviària només n’és un exemple.

El metro subterrani enllaçaria les dues localitats frontereres a través d’un túnel i en tan sols onze minuts

Segons va avançar France Bleu, la infraestructura permetria enllaçar Porta amb el Pas en tan sols onze minuts, un fet que facilitaria l’arribada de turistes a la localitat encampadana, sobretot a l’hivern, quan moltes vegades els accessos per carretera es tanquen pel risc d’allaus i esllavissades. Andorra, però, no seria l’única que en sortiria beneficiada, ja que des de França confien a poder reactivar el comerç de la Cerdanya. Per això, no obstant, caldria reforçar la freqüència de les línies que provenen de París, Tolosa, Foix, La Tor de Querol i Barcelona, així com augmentar-ne la velocitat.

La Cambra de Comerç va insistir que ara per ara s’està analitzant la viabilitat del projecte i, segons va concretar Ginesta, les converses amb les cambres transfrontereres de Perpinyà, Lleida i Girona han estat «bastant generalistes i encara n’esperen un retorn». De tota manera, segons va especificar France Bleu, l’alcalde de Porta veu amb bons ulls la proposta i ja està pensant a incorporar el projecte en el futur pla local d’urbanisme intercomunal.

Cofinançament entre tres països i ajudes europees

Tot i que el projecte de connexió ferroviària entre Porta i el Pas de la Casa encara es troba en un estat molt embrionari i no hi ha res aprovat, l’emissora France Bleu va apuntar que el pressupost estimat rondaria els 150 milions d’euros. Pel que fa al finançament, va explicar que es podria optar per una fórmula publicoprivada, però que hauria de comptar amb aportacions andorranes, franceses i espanyoles, a més de recórrer a les ajudes dels fons regionals de la Unió Europea.