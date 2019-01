Acord entre la directiva i la plantilla del Lusitans

L’FC Lusitans està a punt de tancar un dels capítols més negres de la seva història i, segons va poder saber EL PERIÒDIC, la directiva del club i la majoria de la plantilla han arribat a un acord per rescindir el contracte de mutu acord i alliberar les fitxes, fet que permetrà al club poder aconseguir el seu equip a cost zero per mantenir la categoria i, als jugadors damnificats, poder marxar del país i fitxar per una altra lliga.

Malgrat això, almenys hi ha quatre jugadors que no estan d’acord amb aquestes condicions i han pres mesures legals. Els que han acceptat les condicions, els forans, rebran tres mesos de sou, en lloc dels dos que se’ls hi oferia al principi en un termini màxim de sis mesos.

Així, en un primer moment, el dilluns passant, se’ls va proposar firmar un document on es rescindiria el contracte per mutu acord i on el club assumia el deute, però pagant només el sou que quedava fins al mes de desembre, fet que la plantilla no va acceptar, ja que a quasi cap membre li semblava bé.

No obstant això, durant el dia d’ahir les coses van canviar i una part dels jugadors, que es trobaven entre l’espasa i la paret, van assumir que aquesta era l’única via de sortida i la més factible, atès que el club té un deute considerable i no pot assumir més despeses.

Per altra banda, membres de la plantilla van denunciar a aquest mitjà que «tot segueix igual per part de la federació» i van exigir «que es faci una excepció per poder fitxar per altres equips de la Lliga Multisegur Assegurances». «Els que ens volem quedar aquí és perquè tenim família i som els més perjudicats», reiteraven.