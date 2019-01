Paje esclata: «L’FC Andorra adultera la competició»

No obstant això confia plenament amb la victòria: «Poso un 1 a la travessa, fins al 28 de febrer cal estrènyer fort el cul». «A Viladecans es fan els partits molt llargs per als rivals, hem remuntat en sis ocasions i la nostra afició és un luxe», puntualitzava.

També va remarcar que aquest projecte «ens toca els nassos» i que els feia «ràbia» perquè «la Lliga deixa de ser el que era per una cosa així, ja que surten grans quantitats de diners».

Raúl Paje, entrenador del pròxim rival de l’FC Andorra, la UD Viladecans, es va mostrar absolutament crític al portal Futbol Catalunya amb el projecte del central del Barça, Gerard Piqué, i va fer unes dures declaracions molt polèmiques, ja que segons ell, «l’Andorra adultera la competició» i va assegurar que «en aquest grup, qualsevol pot guanyar a qualsevol i, si hi ha algú que pensa que guanyarà 14 o 15 partits de la segona volta, s’equivoca».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació