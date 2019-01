Primer tast de les dunes d’Acari

Els pilots van haver de vorejar l’oceà Pacífic i van provar per primera vegada les dunes d’Acari, que enganyen molt perquè són molt toves. Ahir hi va haver molt feix-feix, que és com una sorra molt fina que està en suspensió i amb la qual és molt difícil d’anar per sobre perquè de seguida et quedes encallat. Amb ella, és molt complicat i perds molt de temps.

En cotxes, va ser un dia que Carlos Sainz va trencar la suspensió davantera esquerra i en el qual va perdre totes les opcions de victòria. En motos, Barreda va haver d’abandonar per caure en un precipici on hi havia molta boira i no va poder pujar. Va decidir baixar una mica més per intentar-ho solucionar i el van haver d’anar a buscar.

Gerard Farrés, amb el seu company Dani Oliveras, van guanyar en UTV i ho estan fent molt bé. Estan anant lents a les zones complicades i no s’estan equivocant, fent una molta bona navegació. Avui toca una etapa marató.