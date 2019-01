El Tour de França tornarà a Andorra el 2020 o 2021

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha anunciat aquest matí que el Tour de França passarà de nou per Andorra el 2020 o 2021. Ho ha fet acompanyat del director general de la prova, Christian Proudhomme. Aquest és l’acord a què s’ha arribat per tornar a acollir la cursa ciclista per excel·lència i un dels esdeveniments esportius més importants a nivell mundial.

La intenció per part de l’executiu és que el Tour estigui al país durant tres dies, amb una primera etapa amb l’arribada en alt. L’endemà que es produeixi la jornada de descans al Principat i el dia següent que la sortida d’etapa també es realitzi en territori andorrà. Un cop es formalitzi en quina edició es produirà la presència, no es negociarà aquell any formar part del recorregut de la Vuelta a Espanya.