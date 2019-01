Les fortes ratxes de vent continuen afectant les cotes altes del país. El sector d'Arinsal de Vallnord continua tancat per raons de seguretat, com va succeir durant la jornada d'ahir. L'afectació a Pal també és evident, però l'estació segueix oberta fins el pic del Cubil.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació