Nous talls a la C-14 per les voladures pel túnel de Tresponts

Segons ha informat l'Ajuntament d'Organyà, aquesta setmana vinent (de dilluns 14 a divendres 18 de gener) hi ha programats talls de carretera entre 2/4 d'11 del matí i les 12 del migdia i entre les 10 i les 12 de la nit. A cada franja horària es farà una volaruda, i cada tall tindrà una durada d'uns 10 minuts. En tot cas, els horaris són estimatius i depenen de la durada real dels treballs cada cicle complet, atès que les característiques de la roca condicionen les obres en cada moment.

La unió temporal d'empreses que executa la construcció del túnel de Tresponts ha comunicat les noves previsions de talls totals de carretera per als propers dies a la C-14, entre Organyà i Montant de Tost, a causa de les voladures que cal fer per tal de perforar la nova galeria.

Per El Periòdic

