L’AGIA alerta que el control dels lloguers pot ser «contraproduent»

Les accions promogudes pel Govern per mirar de frenar els increments excessius en el preu dels lloguers no han convençut els agents immobiliaris, que temen que les mesures podrien comportar conseqüències negatives un cop finalitzi el control establert per al 2019. En canvi, el raonador del ciutadà, defensa les propostes que creu que són «valentes» i amb un «impacte immediat» per ajudar totes aquelles persones que es poguessin trobar en una situació econòmica delicada.



El president de l’AGIA, Jordi Galobardas, va remarcar que l’interès dels agents i gestors immobiliaris és que «hi hagi estabilitat en els preus», però que «les mesures de control de preus són molt delicades i poden tenir conseqüències negatives o contraproduents». Cal recordar que el Govern ha fixat que tots els contractes que expiren aquest any o que ja es renoven tàcitament es prorroguin un any i només es puguin augmentar en base a l’IPC, sempre que propietari i inquilí no assoleixin un altre acord (és a dir, en cap cas s’impedeix un increment de preu si les dues parts l’accepten). Segons Galobardas, aquesta proposta pot fer que «tots aquells propietaris a qui se’ls impedeixin aplicar un increment per sobre de l’IPC, un cop finalitzi la mesura temporal, optin per aplicar un augment més elevat per compensar».

Poc adequat

Per aquest motiu considera que mesures «intervencionistes» no són les més adequades. Des del seu punt de vista, les solucions per a la problemàtica de l’habitatge s’han de buscar amb accions a mitjà i llarg termini. «El què cal és incrementar l’oferta per poder fer front a la demanda actual i per tant, calen incentius perquè constructors i promotors facin habitatges de lloguer o que els pisos que ja estan construïts es destinin també al mercat de lloguer», va exposar, insistint que «per això no és bo l’intervencionisme».



Galobardas va indicar que van poder parlar amb l’Executiu sobre la qüestió abans que s’aprovessin les accions «i ja els vam exposar totes aquestes objeccions».



Una opinió ben diferent defensa el raonador del ciutadà, Marc Vila. «Penso que són unes molt bones mesures, sobretot pel que fa a l’habitatge perquè tindran un impacte immediat», va manifestar, qualificant l’acció de «valenta perquè mai hi havia hagut una intervenció tan decidida en el mercat com aquesta».



Vila, que ha recollit més d’un centenar de queixes per increments abusius dels lloguers calcula que la problemàtica pot afectar a «diversos centenars de famílies». En aquest sentit, considera que «com a primera mesura no s’ha de veure com a poca cosa», però és cert que admet que «no pot ser l’única». El raonador confia, igual que es va apuntar des del Govern, que les accions donin marge de temps per avançar amb la tasca de la taula d’habitatge i també amb l’estudi que ha engegat ell, per trobar altres accions que tinguin efecte més a llarg termini.

Manipulació

Des de Podem Andorra es va fer un comunicat molt crític amb les mesures anunciades per Jordi Cinca i Xavier Espot. La formació qualifica de «manipulació» la revisió a la baixa de la previsió de l’IPC, que apunta que podria ser denunciable i entén que representa «la trampa per engaltar-nos millor les miserables propostes de DA». Igualment alerta que la situació comportarà un «empobriment greu» d’una gran quantitat d’assalariats. Denuncien també la «mercantilització» dels drets fonamentals i deixen la porta oberta a noves mobilitzacions.