Les estacions encaren el cap de setmana amb més pistes obertes

Després d’una jornada en què el vent va fer la guitza a les estacions, les previsions meteorològiques són favorables i els camps de neu encara el cap de setmana confiant a ampliar les pistes i els remuntadors oberts.



Des de Grandvalira es va informar que s’espera una «millora notable» de les condicions i és que gràcies a les nevades de les últimes hores s’han acumulat gruixos de fins a 12 centímetres de neu nova. A més, les baixes temperatures han afavorit la producció de neu de cultiu. Per tot plegat, s’ha informat els equips d’explotació i de màquines treballen en el condicionament progressiu de més extensió esquiable. El domini té previst posar en funcionament i enllaçar tots els seus sectors.



Malgrat que ahir el fort vent a cotes altes va obligar a tancar algunes pistes i instal·lacions, de cara al cap de setmana s’espera que afluixi el vent i per tant es va anunciar l’obertura de 170 quilòmetres esquiables, més del 80% dels remuntadors i tota l’oferta de serveis de restauració.

Balanç positiu

Tot i que les condicions fins ara no han estat les més favorables, des de Grandvalira es va fer un balanç satisfactori i es va destacar que els esquiadors que s’han decidit a provar les seves pistes han puntuat amb un notable (8,45 sobre 10) la seva experiència a l’estació.



D’altra banda i pel que fa a Ordino Arcalís, es va informar que la nit de dimecres a dijous van caure uns 25 centímetres de neu nova, de manera que per al cap de setmana es preveu l’obertura del 90% de les instal·lacions, a l’espera que es puguin obrir progressivament alguns remuntadors o pistes més, si les condicions ho permeten. A hores d’ara, els gruixos de neu a l’estació ordinenca van dels 40 als 70 centímetres de neu pols.



A Arcalís també esperen que durant el cap de setmana el vent es redueixi i les temperatures pugin, per la qual cos es va informar que «es donaran unes condicions perfectes» per a la pràctica de l’esquí. Amb tot, diumenge podrien tornar-se a donar precipitacions febles.

Millora

També a Pal Arinsal han millorat les previsions en relació a les que es tenien dimecres. Així, gràcies a la disminució del vent es preveu que el percentatge de pistes obertes passi del 65% al 81%. En el cas dels remuntadors s’espera que el 93% estiguin a ple rendiment.



Pel que fa als gruixos de neu acumulats al sector massanenc de Vallnord, des de l’estació es va indicar que es va des dels 30 als 50 centímetres de neu pols que podria augmentar si hi ha més precipitacions.

Nova promoció entre Grandvalira i Arcalís

Ordino Arcalís va anunciar ahir un nou producte conjunt amb Grandvalira. Per premiar la fidelitat dels clients de les pistes ordinenques, tots aquells esquiadors que tinguin forfet de temporada de Vallnord i acreditin cinc dies d’esquí a Arcalís, rebran una invitació (personal i intransferible) per anar a esquiar a les pistes de la vall d’Orient qualsevol dia de la temporada actual. En total es podran acumular fins a quatre invitacions a la temporada. Segons es va informar des d’Arcalís, la promoció és vàlida tant per als titulars del forfet de temporada que són residents com pels que són de fora del país. Des de l’estació es va remarcar que la promoció no té caràcter retroactiu.