El pop rock més emblemàtic dels 90 protagonitzarà el concert de Mamapop

Els temes més emblemàtics del pop rock dels anys 90 (de grups com Mecano, Danza Invisible, Luz Casal, Els Pets o Rosana), protagonitzaran la tercera edició al Principat d’Andorra del concert solidari contra el càncer de mama Mamapop 2019, que aquest any comptarà amb 5 cantants per interpretar les cançons més exitoses d’aquesta dècada.



L’espectacle musical se celebrarà dissabte 9 de febrer al Centre de Congressos d’Andorra la Vella a les 20 hores. El benefici del concert anirà destinat a la investigació de la variant HER2 del càncer de mama, que es detecta en un 20% dels casos en què es diagnostica la malaltia. Durant les darreres 4 edicions, Mamapop ha aportat de forma íntegra a la recerca 68.000 euros. Amb la cinquena edició de Lleida i la tercera d’Andorra, Mamapop pretén assolir la quantitat de 90.000 euros. La vetllada està organitzada conjuntament amb l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), amb el propòsit d’«aportar el nostre granet de sorra» en una causa amb la qual «ens sentim identificades», va explicar la presidenta de l’ADA, Montserrat Nazzaro.



L’espectacle musical s’ha convertit, en només dues edicions, en una cita molt esperada pel públic andorrà. Les entrades tenen un cost de 25 euros i ja es poden adquirir, aquest any per primer cop a través d’una plataforma de venda en línia, on es podrà escollir la butaca. Si es volen comprar en format físic, s’han d’anar a buscar a un dels quatre centres educatius d’Inlingua.