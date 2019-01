Detingut després d’atracar un banc al Pont de Suert

Posteriorment, els Mossos van revisar la zona per buscar de l’arma de foc que el detingut havia utilitzat durant l’atracament al banc del Pont de Suert. L’escopeta va ser localitzada, juntament amb un passamuntanyes, dins d’un contenidor d’escombraries del mateix carrer on es va acabar produint la detenció.

Una de les patrulles policials que anava a vigilar l’estació d’autobusos de la capital ribagorçana va veure un home que vestia de manera similar a la descripció de l’atracador. En ser aturat, l’home es va posar nerviós i va llençar una bossa de plàstic que duia, segons van explicar els Mossos. Els agents van comprovar que dins de la bossa hi havia una gran quantitat de diners. Davant l’evidència, l’home va reconèixer l’autoria de l’atracament al banc, per la qual cosa va quedar detingut.

Després d’aconseguir els diners que estaven fora de la caixa, l’individu va fugir ràpidament del lloc. Immediatament, però, els Mossos van establir un «dispositiu gàbia» que va mobilitzar totes les patrulles de la zona per tancar les diferents vies de sortida del municipi, la qual cosa va permetre localitzar i detenir poc després del succés el presumpte assaltant. Es tracta d’un procediment habitual en aquest tipus de successos.

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un veí de la Vall de Boí, de 48 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. Segons va informar la policia catalana, l’home, amb la cara tapada amb un passamuntanyes i armat amb una escopeta, va entrar cap a les deu del matí a una oficina bancària, situada al carrer Monestir de Lavaix del Pont de Suert, i va amenaçar una treballadora.

