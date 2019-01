L’A i PS rectifiquen i volen reprendre ara el pacte preelectoral amb SDP

Liberals i socialdemòcrates estan intentant ara ampliar el pacte preelectoral amb l’adhesió d’SDP. La proposta arriba més de mig any després que les dues formacions acordessin anar conjuntament a les llistes territorials en totes aquelles parròquies on fos possible deixant de banda l’impulsor de la idea de fer llistes transversals, Jaume Bartumeu. Malgrat que cap de les parts implicades va voler ahir valorar el nou acostament, segons fonts consultades per aquest rotatiu, Amadeu Rossell, Valentí Martí, Jordi Gallardo i Toti Garcia van reunir-se ahir a la tarda amb Jaume Bartumeu i Víctor Naudi a l’oficina política del líder progressista amb la voluntat de posar de nou sobre la taula la possibilitat d’un pacte preelectoral entre les tres formacions (PS, L’A i SDP).

El canvi ara d’opinió per part dels dos partits que ja han pactat tindria dues explicacions bàsiques, segons les diverses fonts consultades. D’una banda, el fet que Bartumeu no encapçali la llista d’SDP afavoriria que Pere López estigués més disposat a pactar. Amb tot, el PS no va assistir a la trobada, malgrat que les fonts van assegurar que n’estaven al corrent. I de l’altra, l’apropament de les eleccions propicia que els partits tornin a estudiar les seves estratègies. En aquest sentit, tots tenen clar que els comicis es guanyaran a les parròquies i que el fet que hi hagués tres o quatre llistes en un mateix territori dividiria molt el vot.

El fet que Bartumeu no lideri la llista d’SDP hauria propiciat que el PS estigués més disposat a pactar

L’inici de tot plegat serien unes declaracions fetes per Bartumeu en roda de premsa indicant que no descartava cap pacte amb cap formació. El progressista, però, feia referència a acords després de conèixer els resultats electorals i no abans, ja que prèviament ja havia fet una proposta que PS i L’A van rebutjar. La decisió de reprendre ara les converses tindria l’aval de l’executiva liberal després que membres de diverses parròquies plantegessin el seu interès per anar conjuntament amb SDP.

La proposta

La intenció dels liberals i s’entén que per extensió també del PS és plantejar un acord a tres bandes per intentar aglutinar més vots i vèncer els demòcrates. Els progressistes, però, tenen clar que ells ja van presentar una proposta i que, per tant, la pilota està a la taulada d’L’A-PS. Cal recordar que quan Bartumeu va proposar fer una plataforma amb PS i L’A de cara a les eleccions generals inicialment la idea no va ser gaire ben vista pels altres implicats, especialment pel PS. Bartumeu els va presentar una proposta amb quatre punts que considerava que tenien en comú. Ara, segons les fonts, SDP demana a Liberals i PS que siguin ells els qui presentin una proposta si hi estan interessats. Per ara, sembla que els progressistes han accedit a escoltar, malgrat no mostrar-se gaire entusiasmats amb la idea del pacte. S’entén, doncs, que en les properes setmanes seran Gallardo i López els qui, en tot cas, posaran sobre la taula dels progressistes una nova possibilitat d’entesa.

La situació a les parròquies

En el cas que finalment SDP rebutgi la proposta que li puguin fer PS i L’A, en algunes parròquies i segons les candidatures que fins ara es coneixen, hi podria haver fins a quatre llistes en un mateix territori –cinc si en algun cas socialdemòcrates i liberals van per separat. La voluntat darrera d’aquest nou acostament respondria, entre d’altres coses, a la intenció de reduir llistes per agrupar vots i tenir més possibilitats de representació al Consell General.

Els moviments polítics a Sant Julià de Lòria i la Massana

La tercera via segueix treballant en diverses parròquies per aconseguir fer llista al màxim de territoris possibles de cara a les properes eleccions generals. A Sant Julià de Lòria és abastament conegut que ja tenen el suport necessari amb els seguidors del líder de la nova formació, Josep Pintat. Pel que fa a la Massana, segueixen amb converses i els seus membres asseguren que avancen positivament. Amb tot, des d’alguns sectors es dubte que rebin el suport de Ciutadans Compromesos, ja que dins de la formació parroquial hi ha diverses sensibilitats. El més probable, segons membres massanencs, és que cada persona de forma individual triï a qui donar suport i que CC, com a marca, es mantingui allunyada dels comicis generals.

Ara són PS i L’A els qui hauran de presentar una proposta si volen aconseguir una entesa

La tercera via, però, no és l’única que està estudiant el seu posicionament a Sant Julià de Lòria. Caldrà veure quin paper hi juga Laurèdia en Comú i si els seus membres, provinents de diverses sensibilitats polítiques, decideixen reeditar la fórmula que els va permetre treure UL del poder lauredià o no.

El que està clar és que el grup està treballant. De fet, dimecres a la nit els implicats en Laurèdia en Comú es van reunir, tal com es va poder veure a través d’un missatge a les xarxes socials en el qual afirmaven que «Hi som tots. Continuem treballant». En la fotografia que acompanyava el missatge s’hi podia veure també Josep Roig, actualment conseller de cultura al comú de Sant Julià, càrrec que haurà de deixar quan s’oficilitzi la seva candidatura a cap de Govern per SDP. Precisament per no entrar en contradiccions, els progressistes ja han anunciat que a Sant Julià no faran llista en solitari.