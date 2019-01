Crit d’alarma pel canvi climàtic, amb to humorístic

Galileu seu davant d’un globus terraqüi que fumeja i l’observa amb preocupació. Mentre climatòlegs i escèptics del canvi climàtic discuteixen sobre l’esdevenir de la Terra, l’humanista reflexiona: «Tanmateix, s’escalfa!». Aquest és el dibuix de Plantu, humorista de Le Monde i president de la xarxa Cartooning for Peace, que es pot veure a l’exposició Ça chauffe pour la planète! que des d’ahir acull el Museu de l’Electricitat. Fins a trenta vinyetes de premsa de diferents dibuixants del planeta volen erigir-se com un crit d’alarma sobre les conseqüències que el canvi climàtic pot arribar a tenir sobre la Terra.

«El repte és conscienciar la societat sobre aquesta problemàtica i els dibuixos són una manera de transmetre missatges més fàcils i contundents», va posar de relleu ahir la presidenta del Consell d’Administració de FEDA i també ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, durant la inauguració de l’exposició que compta amb el suport de l’Ambaixada de França. De fet, la representant francesa, Jocelyne Caballero, va incidir que els dibuixos són una via més directa per fer arribar el missatge a tothom i va destacar la importància que «les escoles dels tres sistemes educatius vinguin a visitar l’exposició per reflexionar sobre el canvi climàtic». Anant més enllà de les vinyetes humorístiques, però, Plantu va assenyalar que sobretot «cal aprendre d’aquells que són experts en temes mediambientals».

Imatges impactants

Els trenta dibuixos curosament seleccionats s’agrupen en diverses temàtiques: la contaminació, el conseqüent escalfament, i l’impacte sobre la biodiversitat i la salut de les persones. Una sèrie de vinyetes qüestiona que es pugui considerar ecològic aquell aliment que es compra en una botiga després que hagi estat produït a l’altra punta del planeta i hagi recorregut quilòmetres i quilòmetres per arribar al seu destí. Unes altres de més sarcàstiques mostren un os perdut enmig d’un desert o uns bussejadors en un estany on no hi ha ni una gota d’aigua.

Els organitzadors confien que els escolars dels tres sistemes passin a veure les 30 vinyetes

I encara n’hi ha de més crítiques que s’atreveixen a assenyalar culpables. De fons, un cultiu intensiu de Monsanto en blanc i negre; però en primer pla, una abella de color que amb prou feines pot sobreviure. O una altra amb la cara de Trump en el cos d’un dinosaure. «Segurament que Trump no és l’únic responsable, però també hem volgut escenificar l’absurditat de la insuficiència de l’acció política», va indicar una dona de l’equip de Cartooning for Peace tot fent referència a un dibuix sobre la cimera COP23 on apareixen diverses persones corrent i cridant en cercle que es pregunten com poden salvar el planeta. «Això respon al principi de la turbina», va etzibar Plantu.

Participació de tothom

Tot i destacar que la societat andorrana és cada vegada més conscient del canvi climàtic i de les problemàtiques mediambientals que hi van associades, Calvó va remarcar que «no hem de parar mai perquè tots en som responsables i podem ajudar a millorar el nostre entorn». I per això va celebrar que l’Ambaixada de França hagi promogut aquesta exposició que es podrà visitar fins al 31 de juliol, «ja que permetrà interpel·lar la ciutadania a través dels dibuixos».

De fet, l’ambaixadora va recordar que la mostra s’ha creat a partir del llibre de Cartooning for Peace que recull fins a 60 dibuixos de premsa i que s’ha fet per a Andorra, tot i que no va descartar la possibilitat que després pugui circular per altres territoris veïns. Pel que fa a la selecció dels dibuixos, Plantu va explicar que va sorgir d’un debat entre els membres del seu equip, l’ambaixada i FEDA i que van procurar recollir tots els temes ambientals que han tractat els diferents dibuixants de premsa elegits.