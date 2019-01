L’àmbit cultural entra al Bulevard de les Estrelles de la mà dels Claret

Cyril Despres, Toni Bou, Albert Llovera... i ara Lluís i Gerard Claret. El Bulevard de les Estrelles s’obre a l’àmbit cultural i ho fa de la mà dels germans Claret, que ahir a la tarda van destapar les dues plaques commemoratives en reconeixement a la seva trajectòria i per fer d’ambaixadors d’Andorra a l’exterior. Les dues estrelles, situades a la cruïlla del carrer Maria Pla i el carrer Sant Salvador, són un homenatge «necessari», va apuntar la cònsol major, Conxita Marsol, que es va mostrar molt contenta que els músics hagin estat els primers en tenir aquest reconeixement en l’àmbit de les arts i va destacar la seva vàlua professional i la seva vinculació amb la parròquia.

Tant Lluís com Gerard Claret es van mostrar molt agraïts i van voler expressar el seu «honor» per haver pensat en ells. «Ara quan desafinem en algun concert ja ens podran venir a trepitjar», van ironitzar els germans. L’homenatge arriba justament poc després de celebrar els 50 anys de carrera artística i que ha servit per mirar enrere i comparar. «Quan nosaltres vam néixer, Andorra era un desert cultural», va recordar Lluís Claret, qui va assenyalar que la influència de la mare i el pare va fer brullar la llavor interna que els dos germans tenien malgrat que les condicions de l’entorn «no eren gaire bones». En la mateixa línia es va expressar Gerard Claret, que va destacar, precisament, la creació de l’Institut de Música i la creació del festival Narciso Yepes com dos elements claus que han desencadenat amb la construcció de l’Auditori o de l’ONCA. «S’ha canviat completament el panorama cultural del país», va sintetitzar.