El SEP protestarà contra la llei de la funció pública el 16 de gener

El SEP, com ja havia anunciat que faria, va convocar ahir una «protesta social i global» contra la llei de la funció pública per al 16 de gener, el dia abans de l’aprovació del text al Consell General. El col·lectiu convida a tothom a participar-hi per dir «prou a les majories absolutes, a l’aquí mano jo i a les imposicions». El sindicat, però, va rebaixar la vaga que tenia al cap a una «protesta» per l’entrada en vigor de les lleis laborals, d’acció sindical i patronal i les mesures de conflicte col·lectiu que ahir es van publicar en un BOPA extraordinari.

El col·lectiu veu «intencionalitat» en el fet que la llei entri en vigor abans que surti publicada al BOPA

El butlletí confirma que la llei que regula el dret a vaga va entrar en vigor l’1 de gener. Malgrat que aquesta data era la que inicialment s’havia posat sobre la taula, el fet que el BOPA s’hagi publicat més tard ha provocat confusió. Per al president del sindicat, David Garcia, hi ha una «intencionalitat en la decisió» per evitar que el col·lectiu es mobilitzi perquè la llei marca una sèrie de punts que cal complir per tirar endavant la vaga. Així, la nova legislació determina que per convocar una vaga és necessari el suport d’un 50% dels afiliats a un col·lectiu. Aquesta norma, segons Garcia, «fa impossible» que es pugui fer l’aturada prevista de cara al dia 17 a les portes del Consell, ja que tot i tenir més de 600 membres, en l’assemblea extraordinària d’ahir van participar-hi 150 persones. «És una llei súper restrictiva que només ens dona dret a una rebequeria», va lamentar Garcia. També va afegir que és «una vergonya» que ara es necessiti aquest quòrum i que la llei s’hagi publicat a una setmana de la previsible protesta que el sindicat va anunciar que duria a terme.

Per unanimitat

Els membres de l’assemblea van aprovar per unanimitat costejar les costes de la demanda que un docent va posar contra un edicte del 2018 i que ja ha sigut admesa a tràmit per la Batllia. Aquesta demanda la va presentar el mateix professor que va recórrer l’edicte del 2016. En aquest cas, considera que la prova psicotècnica no es va fer de forma adequada. El sindicat va decidir «escurant-se una altra vegada les butxaques per sufragar els errors de calat del Govern que afecten greument als funcionaris», va dir Garcia.



Es desconeix a quants professionals podria afectar aquesta nova denúncia, però ja hi ha gairebé una desena de persones que s’han posat en contacte amb el SEP mostrant la seva preocupació.