Van Beveren és cinquè a la general i Despres s’allunya

En el quart dia de Dakar hi va haver l’etapa marató, que estableix que en cas d’avaria han de ser els mateixos pilots qui reparin els vehicles. En la jornada d’ahir, els pilots sortien des de la ciutat d’Arequipa i tenien un tram cronometrat de 405 quilòmetres. A més, les motos i els quads, que n’havien de fer 106 d’addicionals d’enllaç sense competició fins a Moquegua. Els cotxes i els camions, es van trobar amb un tram similar de 258 km fins a Tacna, a la frontera entre el Perú i Xile.

El Dakar va arribar ahir al punt més meridional de la ruta i ho va fer al Perú, amb l’estatunidenc Ricky Babrec com a nou líder a les motos després de desbancar el xilè Pablo Quintanilla. Quant al resident Adrien Van Beveren, ha acabat l’etapa quart mentre que a la classificació general va cinquè. Pel que fa als cotxes, el català Nani Roma s’acosta al duel entre el qatarià Nasser Al- Attiyah i el francès Stéphane Peterhansel. Roma ha escalat a la tercera posició de la general i està a 20 minuts del qatarià mentre que el resident Cyril Despres es manté a una distància considerable però encara podria enxampar-los. El francès va acabar vuitè i a la classificació general és setè, a 50 minuts d’Al-Attiyah i a nou minuts del també francès Sébastien Loeb. D’altra banda, la catalana Laia Sanz, que va començar la competició de manera discreta, va aconseguir entrar al Top20 de la general.

Per El Periòdic

