Primer tast de les dunes d’Acari

L’etapa marató és per conservar i cuidar la mecànica, tot i que amb la sorra la mecànica no es destrueix tant. Si passa es perquè tens caigudes o xoques amb dunes. Hi ha hagut molt feix-feix i tots els pilots de cotxes des del primer quilòmetre han hagut de baixar la pressió de les rodes i molts han pujat.

Això perjudica a l’hora d’haver-les de canviar-les per l’endemà. L’etapa marató vol dir que no hi ha assistència, entren en un poliesportiu i et donen una estora i quatre coses per sobreviure una nit. La mecànica se l’han de fer ells.

Tots els residents segueixen en marxa. L’Adrien van Beveren ha estat quart. Esta sent molt constant. És un Dakar que estant en aquestes posicions et permet veure les traçades de lluny i per tant, poder anar una mica més ràpid. Ho està fent molt bé.

En cotxes, Cyril Despres està a cinquanta minuts però això no es gaire. Castera amb Peterhansel ho estan fent també molt bé. Avui serà bastant decisiu. La sortida és en línia a la platja i per tant, els que surten darrere ho tenen més complicat. Cinc dels primers set cotxes són Mini. La meva germana hi va treballar i en la victòria que van aconseguir hi ha sang andorrana.