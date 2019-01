El Lusitans inicia una etapa d’austeritat i nous objectius

La situació de l’FC Lusitans és límit. Els problemes econòmics de l’entitat porten a que s’hagi produït una desbandada de jugadors i que per pèls el club no hagi desaparegut. L’equip es reformula a la Lliga Multisegur Assegurances, amb l’únic objectiu de salvar la categoria i esperar temps millors. Les despeses seran mínimes perquè les arques estan buides.

«Hem fet una plantilla a cost zero. Ningú cobrarà i tots seran del país», assegura Antonio da Silva, president del Lusitans, que tanca fitxatges de jugadors després de la marxa de quasi la totalitat del grup amb què comptava. Només continuen Manuel Veiga Riera i Luis dos Reis Luanda. A la banqueta hi serà a partir d’ara Llorenç Codoñés, que afronta una nova etapa al club. L’equip es troba actualment a la lliga a la cinquena posició amb 18 punts i el nou objectiu marcat és «mantenir la categoria. No es pot demanar res més». De la setena plaça, la de promoció de descens que ocupa l’FC Ordino, es distancia de 7, mentre de l’última que significa baixar directament a Segona, en possessió de l’FC Encamp, es troba a 14. Aquesta salvació «estic convençut que la podrem aconseguir», afirma Da Silva. Amb les mínimes despeses per afrontar el que queda de curs i amb deutes pendents, la intenció els pròxims mesos al mateix temps que es competeix és «rentar la imatge del club i pagar de mica en mica el que es deu». El president confia que arribin temps millors i que l’entitat pugui rebre una injecció econòmica per tal d’estabilitzar-se institucionalment: «Segur que sorgirà algun inversor de cara a la pròxima temporada».