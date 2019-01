The Chemichal Brothers se suma al Doctor Music Festival

El Doctor Music Festival 2019 ha anunciat una altra novetat per al cartell: la del grup britànic de música electrònica The Chemichal Brothers. L'organització ha detallat que aquest conjunt serà l'encarregat de tancar l'escenari principal amb l'última actuació prevista, diumenge 14 de juliol.

The Chemichal Brothers se sumen als més de 30 grups i artistes que Doctor Music ja va anunciar aquest mes passat i que conformaran el gruix principal del cartell, tot i que encara hi haurà més novetats. Entre els confirmats hi ha noms com ara The Smashing Pumpkins, The Strokes, Sopa de Cabra, King Crimson, Underworld, Rosalía,Greta Van Fleet, Viva Suecia, Primal Scream, The Sisters of Mercy, The Good The Bad and The Queen, The Prodigy, Els Pets, Els Catarres, Doctor Prats, Quimi Portet, Richie Hawtin, Sabaton, Opeth, Christine and the Queens i TesseracT, entre d'altres. El festival tindrà lloc a Escalarre, a les Valls d'Àneu, de l'11 al 14 de juliol d'aquest any.

El primer nou tema de The Chemical Brothers en gairebé quatre anys, 'Free Yourself', va sortir a la llum a final d’any i el novè àlbum de la seva dilatada carrera s’editarà aquesta primavera amb el títol 'No Geography'. El nou single 'MAH' s’ha estrenat aquest dilluns amb un vídeo gravat durant els recents concerts celebrats a l’Alexandra Palace de Londres, amb totes les entrades esgotades i dirigit pels seus col·laboradors habituals, Adam Smith i Marcus Lyall.