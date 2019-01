Reptes d'innovació per fer el país més intel·ligent i sostenible

Actua Innovació, amb la xarxa de ciutats col·laboradores del City Science Lab del Massachusets Institute of Technology (MIT) i altres col·laboradors, celebraran del 14 al 18 de gener a Andorra diverses sessions de treball emmarcades dins el primer Open Innovation Challenge for a Smart and Sustainable Andorra. Hi participaran representants d’Actua Innovació i altres col·laboradors andorrans que treballaran conjuntament amb experts d’Alemanya, Espanya, els Estats Units, Finlàndia, França i Taiwan, diverses temàtiques, entre elles el disseny de diversos reptes d'innovació oberta per a una Andorra intel·ligent i sostenible.

Les jornades consistiran en un conjunt de presentacions temàtiques sobre els projectes i les iniciatives dels diferents col·laboradors de la xarxa que són experts de ciutats com Barcelona, Boston, Hamburg, Hèlsinki, Taipei, Lió o Tolosa. També tindran lloc sessions de tarda de treball per identificar diversos reptes en matèria d’energia i urbanisme (15 de gener); mobilitat (16 de gener); turisme i comerç (17 de gener) i dissenyar dinàmiques per involucrar a curt termini a la ciutadania i les empreses del país. Empresaris i investigadors andorrans hi tindran un paper actiu destacat en aquestes reunions.

L’acte central tindrà lloc dimarts 15 de gener a les 9 hores a la sala del Prat del Roure (Escaldes-Engordany), servirà per explicar els objectius d’aquestes jornades i també hi haurà presentacions, en format de 5-10 minuts, dels projectes que s’estan desenvolupant. Per part andorrana hi prendran part el ministre d’Economia, Innovació i Competitivitat, Gilbert Saboya, i el director d’Actua Innovació, Marc Pons. Aquest esdeveniment estarà obert al públic però s'ha de confirmar l’assistència.