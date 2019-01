Joan Mir i Isaac Viñales, nous residents a Andorra

Cyril Despres, Toni Bou, els germans Espargaró, Àlex Rins o Xavier Simeon. La llista de motoristes residents al país és llarga i, tal com ha pogut saber EL PERIÒDIC, hi ha dues noves incorporacions: els pilots Joan Mir i Isaac Viñales són els darrers a afegir-s’hi.

Mir, de 21 anys, es va iniciar en les competicions del motociclisme amb només 10 anys i la temporada passada va aconseguir jugar bé les seves cartes per tal d’assegurar-se el salt a la categoria reina de cara al 2019. El mallorquí va guanyar el títol de Moto3 el 2017 i va passar a Moto2. Abans d’acabar la temporada a la categoria intermèdia, ja es va guanyar una plaça a MotoGP de la mà de Suzuki durant dues temporades.

D’altra banda, Isaac Viñales competeix en la categoria de Moto2. El català, que té 25 anys i és cosí del pilot de MotoGP Maverick Viñales, va ser acceptat a la prestigiosa Red Bull MotoGP Academy el 2006. Més tard apareixia a l’escenari mundialista participant de manera esporàdica a diverses curses de 125cc. La seva primera temporada completa en el Campionat del Món va ser el 2012 a Moto3. El 2016 va fer el salt a la categoria intermèdia amb l’equip Tech 3, però actualment està al SAG Team.