Tres trasplantaments internacionals gràcies a cordons umbilicals del país

La sang de cordó umbilical recollida en els parts que han tingut lloc al país des de 2012 han permès realitzar tres trasplantaments internacionals de cèl·lules de la medul·la per a infants que pateixen leucèmia: «Un a França i dos a Sud-amèrica», segons va explicar la llevadora referent del país, Cristina Pérez, qui també és la coordinadora a Andorra del programa interterritorial Concòrdia per a la donació de sang del cordó umbilical. El Principat forma part de la xarxa que conserva les mostres al Banc de Sang i Teixits de Catalunya des del 2012, quan es va formalitzar el conveni. De fet, «unitats de sang extretes de cordons d’Andorra han estat reclamades internacionalment i considerades per a un trasplantament en en 12 ocasions en sis anys, però només tres s’han fet efectius», va indicar la llevadora. «Sempre hi havia hagut gent que et demanava si podies recollir la sang del cordó i a l’Hospital [de Meritxell] sempre els havíem de dir que no», va recordar Pérez.

tres de cada quatre / La llevadora referent es va mostrar molt satisfeta fer les xifres de donant al país actualment, el 73,7% de les gestants. «Des del 2012 les xifres han pujat molt i la concienciació segueix anant en augment i, realment, és un èxit de programa al país, amb moltes recollides», va explicar Pérez. A més, l’índex puja perquè «va caient el nombre de parts però augmenten les donacions altruistes», va detallar. «Fins al 31 d’agost de l’any passat, havíem tingut al país 308 naixements i d’aquests, 277 havien desitjat ser donants», va desgranar la informació la llevadora.

La transfusió de sang de cordó umbilical s’utilitza per tractar infants amb leucèmia

Donacions efectives

Malgrat les prop de 300 dones que van voler ser donants fins al 31 d’agost al país, només es van poder fer 113 donacions efectives «perquè no s’envia tota la sang que es recull, depèn d’alguns factors del part i de l’embaràs», va introduir la llevadora referent. «Hi ha tot uns criteris d’exclusió molt marcats i que s’han de seguir al peu de la lletra. Evidentment, serologies d’hepatitis i VIH negatives i sense antecedents patològics immunes de risc. A part, si la dona ha tingut febre materna, també s’ha de descartar», va detallar Pérez.



Altres motius que farien excloure l’enviament de la sang són «la prematuritat, el patiment fetal o un despreniment ràpid de la placenta», va afegir Pérez qui també va comentar: «Després, tot i així, pots recollir la sang i a la primera anàlisi de laboratori, aquí a l’Hospital, miren el tipus de cèl·lules que han recollit i el Banc de Sang i Teixits és cada vegada més exigent. Si la mostra no arriba als milions de cèl·lules nucleades per mil·lilitre de sang requerits, aquella mostra ja no s’envia. El banc admet només la sang de millor qualitat».

Congelació

Un cop la sang dels donants d’Andorra arriba al Banc de Sang i Teixits de Barcelona, es torna a analitzar i es congela. Pérez explica que el banc està dins d’un circuit internacional i quan s’activa una recerca amb determinades característiques, cada banc del circuit mira quines de les seves mostres poden ser combatibles.



La transfusió de sang de cordó umbilical s’utilitza per a nens amb leucèmia, ja que, si tot va bé, tenen la capacitat de regenerar la medul·la «fins al voltant dels 12 o 13 anys», va assenyalar Pérez. En adults, en canvi la transfusió d’aquesta sang no és tan útil i s’opte pel trasplantament de medul·la.



Una vegada es detecten mostres potencialment combatibles, es fan encara més proves: «No importa els anys que hagin passat, truquen al lloc d’origen, en aquest cas, a mi, i m’he de posar en contacte amb la mare per fer-li una entrevista molt exhaustiva i recuperar el seu carnet d’embaràs».

Investigació

«La sang i el trosset de cordó que enviem també s’utilitza per a investigació», va aclarir la llevadora tot destacant els «pegats de gel de plasma per a úlceres de peu diabètic i col·liris per a úlceres de còrnia a caua de cremades. Regeneren molt millor de tot el que hem tingut fins ara».

La congelació de la sang de cordó també s’estén al Principat per a finalitats privades

Els pares de fills nascuts a Andorra ara també tenen l’opció de congelar la sang del cordó umbilical per a finalitats privades, després que un laboratori hagi començat a oferir aquest servei al país. «El SAAS té el conveni amb el programa Concòrdia, que és la donació altruista, però la gestant pot triar la recollida privada, una opció més», explica la llevadora referent Cristina Pérez.



En aquest cas, l’únic que fa l’Hospital és «recollir, nosaltres no gestionem res, ho fa el laboratori», explica Pérez, que admet que tot i que la gran majoria de gestants al país segueixen optant per la donació altruista, «crec que està augmentant la donació privada». «Quan és privada, els pares fan un pagament, s’emmagatzema a nom seu i és exclusivament per al seu ús», explica Pérez, qui afegeix que és atractiu per a persones que tenen antecedents de leucèmia o malalties genètiques a la família.