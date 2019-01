Reivindicar-se a l’ACB

Sembla que hi hagi dues versions del MoraBanc. Una és la que es demostra a Europa: debutant al Top16 com a líders en solitari després de guanyar els dos partits que s’han jugat. L’altra és la que es coneix a la Lliga Endesa, on el cap de setmana passat es va perdre l’oportunitat d’anar a la Copa del Rei en el matx contra l’Obradoiro. Demà el conjunt del Principat juga a casa a les 20.30 hores i té l’oportunitat de demostrar que també està en forma a l’ACB contra el San Pablo Burgos. En aquesta línia, Ibon Navarro, tècnic de l’equip, va explicar que «el fet de trobar-nos en una situació una mica més complicada a la Lliga Endesa del que ho estem a Europa, que estem molt bé, ens genera una mica d’ansietat i nerviosisme però l’equip ha d’estar tranquil perquè, quan ens centrem en fer les coses bé i no en les conseqüències de fer-ho malament, fem un bon bàsquet i tenim opcions de competir i de guanyar».

Stevic: «Si sortim amb l’energia dels 35 minuts bons contra el Kazan, podem esperar un bon partit, sinó patirem»

L’últim partit dels tricolors va ser dimecres en la competició continental contra l’Unics Kazan i, malgrat que van començar malament i el primer parcial va ser de 0 a 12, els locals van aconseguir remuntar i demostrar la seva millor versió tot i ser només 10 jugadors, ja que Jelínek continua lesionat i Luz estava malalt. De fet, encara no està al 100%. Per això, el capità Oliver Stevic va apuntar que «si sortim amb l’energia amb la que vam jugar els 35 minuts bons contra el Kazan, podem esperar un bon partit però si juguem com en els primers cinc minuts de l’últim partit, patirem».

Tot i haver perdut l’oportunitat d’anar a la Copa del Rei, no es poden relaxar. «Ara tenim un altre objectiu, els playoff. Cada partit és important, especialment a casa. En la meva opinió hem perdut massa partits a Andorra i crec que necessitem pujar el nivell en els partits de la Lliga Endesa», assenyalava Stevic.

El rival

En aquesta ocasió s’enfrontaran a un San Pablo de Burgos que últimament ha fet canvis en la seva banqueta: han perdut Deon Thompson i Dino Radoncic però han fitxat Vitor Benite i Augusto Lima. Quant als nous, Navarro va afirmar que han canviat l’estil de l’equip: «L’arribada de Gus els ha donat molta més energia en el joc interior, els ha aportat rapidesa, els permet córrer i fer el camp més gran perquè és capaç d’acabar el primer corrent en les transicions. I està clar que Vitor els dona una amenaça exterior a l’hora de sortir dels bloquejos i els permet fer el llançament ràpid. Abans no ho tenien d’una manera tan clara».

Navarro: «Quan ens centrem en fer les coses bé, fem un bon bàsquet i tenim opcions de competir i de guanyar»

«Ara bé, crec que han perdut un dels millors jugadors de la lliga, Deon Thompson, i està clar que, veient el volum de joc tàctic que tenien, això els farà canviar la manera de jugar. Thompson era molt superior a prop de l’anella, en la seva posició quan jugava de quatre, mòbil i que podia obrir-se quan jugava de cinc. Un jugador així, inclús per un equip amb la qualitat i el talent que té el Burgos, suposarà un canvi d’estil, ja veurem com es tradueix», afegia.

A més, el tècnic tricolor va preveure un partit més aviat exterior. «Poden tenir, en algun moment donat, una via de descàrrega amb Lima i amb Huskic, que segurament és el millor interior passador de la lliga, però no per rematar tant com abans. Crec que els punts a la pintura existiran però no en la generació d’un contra un. La figura de Benite ha irromput amb força i té un rol important a l’equip per la seva qualitat i perquè els permet jugar d’una manera més consistent del que ho feien abans: amb sortides bloquejades, per als tirs, per generar sobre el bot i també s’ha de tenir en compte el seu joc sense pilota». D’altra banda, Stevic va valorar que «és molt difícil dir quin tipus de partit faran sense Thompson. Per a mi era el seu millor jugador. Sabem que necessitem sortir amb energia des del primer minut i segur que farem tot el possible per estar preparats».

Acumulació de partits

El MoraBanc s’està trobant amb un calendari exigent on hi ha pocs dies entre partits i Stevic explica que les dues versions de l’equip es deuen al poc temps que tenen per preparar els enfrontaments: «Hi ha una diferència entre els partits de l’Eurocup i els de la Lliga Endesa. Ara només tenim un entrenament per preparar el partit de la Lliga Endesa i quan juguem contra els equips de l’Eurocup, es troben en la mateixa situació que nosaltres. Però alguns equips de la lliga, com el Burgos, tenen tota la setmana i això és una gran diferència». Tot i això, Navarro va recordar que el que portem de 2019 «hem jugat quatre partits, n’hem guanyat tres i n’hem perdut un per un punt fora de casa. Crec que l’equip està bé, hem de mantenir la tensió suficient per sortir al camp i competir al nostre màxim nivell».

El Brut, a quarts de final del concurs de ball de mascotes

La Lliga Endesa va decidir arrencar l’any amb un concurs de ball entre les mascotes dels equips que estan en la competició i el Brut del MoraBanc està a quarts de final. Aquesta fase es disputa des d’ahir fins al dimecres 16 de gener. De moment, el Brut ha començat la competició amb bon peu però que sigui escollida la mascota que balla millor de la lliga depèn de les votacions que es fan a través de les xarxes socials. La competició es pot seguir al Twitter oficial de l’ACB (@ACBCOM) i als stories d’Instagram (acbcom), on cada dia es presenta un duel. Les dues votacions són independents, per tant, els resultats podrien variar.