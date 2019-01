Els sindicats volen superar el miler de persones de la protesta del 17D

La protesta del 16 de gener contra la futura llei de la funció pública va agafant forma. Convocada pel SEP, l’USdA i Podem Andorra van confirmar ahir que també hi participaran. A més, els diferents col·lectius proposen que els participants assisteixin vestits de negre i amb un ciri per «escenificar que la llei en qüestió i les decisions del Govern suposen l’enterrament de la democràcia», va indicar el president del sindicat convocant, David Garcia. El secretari de l’USdA, Gabriel Ubach, va repetir les mateixes paraules i va anar més enllà: «També s’enterrarà la classe mitjana andorrana», va afirmar. La voluntat dels sindicats és superar el miler de persones que van protestar el passat 17 de desembre -una xifra rècord en una manifestació a Andorra- contra la llei de relacions laborals i per les problemàtiques socioeconòmiques que viu la ciutadania. Creuen «ferventment» que poden superar la xifra perquè «és una causa de tota la societat».

Els col·lectius critiquen el text que regula el dret a vaga, però no descarten assistir al ple del Consell

Els sindicats tenien previst, com així van anunciar dies enrere, fer una vaga d’unes hores davant del Consell General quan s’aprovi la llei de la funció pública. L’entrada en vigor l’1 de gener de la normativa de les mesures de conflicte col·lectiu, que regulen el dret a vaga i que fan necessari que hi hagi un 50% de quòrum del col·lectiu convocant, ha trastocat els plans dels grups. En canvi, ha provocat que encara estiguin més «enfadats». «Coaccionen qualsevol convocatòria de vaga», va clamar Ubach, a la vegada que va criticar que «amb un 35% de l’electorat es pot obtenir una majoria absoluta i governar autoritàriament».



El Sipaag també simpatitza amb la mobilització, però el seu president, Lluís Anguita, vol ser prudent. Tot i que creu que els afiliats diran un «és clar que sí», esperarà a confirmar la participació després que els membres votin en l’assemblea extraordinària de dimarts que ve. Per la seva part, Podem Andorra va votar en junta participar «activament» en la protesta. «Donem suport a la voluntat dels sindicats perquè és evident que hi ha una problemàtica i una bretxa socials», va explicar el president del partit morat, Joan Seguí, que també considera que «ha de ser una protesta plural».

A títol individual

Altres membres de partits polítics, com PS o Progressistes-SDP, també van confirmar ahir que assistiran a la mobilització. Ho faran, però, a títol individual i no com a partit, com ja va succeir en la manifestació del 17 de desembre. «Defensem que la gent s’expressi», va indicar la consellera socialdemòcrata Rosa Gili. Els progressistes, per la seva part, creuen que assistir com a partit seria fer campanya electoral. «No volem penjar-nos medalles que corresponen als sindicats», va assenyalar el cap de llista a les eleccions generals, Josep Roig.

Assistència al Consell

Tot i no fer vaga el dia 17 per protestar per l’aprovació de la conflictiva llei, els sindicats van avançar que això no significa que no assisteixin a la sessió parlamentària com a públic i per a protestar de forma individual. Podem Andorra tampoc descarta anar-hi.