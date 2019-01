Explicació pública del balanç d’Andorra Turisme

El ministre de Turisme, Francesc Camp, compareixerà públicament i «a iniciativa pròpia» davant de la Comissió d’Economia del Consell General per presentar el balanç del Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme 2018 i introduir el Pla de màrqueting i comercial d’Andorra Turisme 2019. La cita, segons va informar ahir el Consell General a través del seu butlletí, serà l’1 de febrer a les 11.00 hores.

Regularitat

El ministre Camp compareix regularment cada any al voltant d’aquestes dates a la Comissió d’Economia per explicar el balanç d’Andorra Turisme i els plans de futur immediat. L’any passat va comparèixer el 9 de febrer i, a banda, de fer balanç va presentar la intenció d’emprendre algunes accions de màrqueting de les quals el pròxim dia 1 es tindran més detalls sobre els resultats de l’execució. Ara fa un any, Camp va anunciar la creació del segell de qualitat per al Comerç, una major aproximació al mercat xinès a través d’una plataforma asiàtica similar a Booking i la consolidació de campanyes com l’Andorra Winter Guest.

Defensa de Budzaku

La publicació de la compareixença arriba tot just una setmana després de la publicació al mateix butlletí de la defensa aferrissada de la tasca del gerent d’Andorra Turisme per part del ministre, amb motiu d’unes preguntes de control de PS i SDP.