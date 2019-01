Esmenes a la totalitat per a la llei del tabac i el pressupost

La Sindicatura, reunida ahir, va aprovar admetre a tràmit dues esmenes a la totalitat. Una, per retornar al Govern el Projecte de llei de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac, presentada pels consellers d’UL+ILM.

L’altra, pretén reformular per complet el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019 i presentada doblement per L’A i diversos consellers d’UL. El debat d’aquestes tres esmenes a la totalitat de diferents projectes tindrà lloc el pròxim dijous, en la primera de les sessions extraordinàries que se celebraran entre gener i febrer per intentar avançar amb l’activitat parlamentària el màxim possible abans que es dissolgui el Consell General i es convoquin les eleccions del pròxim 7 d’abril.

També hi ha sessions extraordinàries programades per les setmanes següents: el 17, 23 i 31 de gener i el 7 i el 15 de febrer. El treball fora del calendari habitual parlamentari va disgustar els grups de l’oposició però finalment es van avenir a seguir treballant.