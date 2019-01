Rebuig a l’oferta d’Abertis per la concessió del túnel del Cadí

El fons francès Ardian ha rebutjat l’oferta que l’empresa Abertis va presentar-li setmanes enrere per fer-se amb el control total de la gestió dels peatges del túnel del Cadí i dels túnels de Vallvidrera, segons va informar l’ACN en base a notícies publicades per mitjans econòmics. Cal recordar que actualment Abertis ja no té la seva seu a Catalunya i, a més a més, des de la tardor passada pertany a la constructora ACS –propietat del president del Real Madrid, Florentino Pérez– i a l’empresa italiana d’infraestructures Atlantia.

El repartiment actual estableix que Abertis disposa del 50,01% de la concessionària que explota els peatges dels túnels del Cadí i de Vallvidrera, mentre que Ardian en té el 49,99% restant. Tot fent ús del dret de tempteig, ACS i Atlantia van oferir al voltant de 100 milions d’euros a Ardian, que havia posat a la venda la seva part. Tot i així, la firma francesa va rebutjar la possibilitat que els seus encara socis es fessin amb el control total del paquet.

La titularitat de la infraestructura és de la Generalitat, però l’any 2012, en una decisió controvertida, el Govern presidit per Artur Mas va decidir privatitzar-ne la gestió, malgrat mantenir la bonificació del 100% per als residents fixos de la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell. Coincidint amb aquest canvi, la concessió es va allargar fins a l’any 2037, quan teòricament havia d’expirar al 2023 després que ja hagués estat prorrogada per decret quatre anys més dels previstos. Aquest 2019, el preu del peatge s’ha tornat a apujar i, per primera vegada, ja costa més de 12 euros per als turismes. Per la privatització de la gestió, la Generalitat va ingressar 309,6 milions d’euros, un 72% del cànon total de 430 milions, mentre que la quantitat restant s’haurà de liquidar al final del període d’adjudicació.