‘Presos polítics a l’Espanya contemporània’ fa parada a la Seu

L’exposició Presos polítics a l’Espanya contemporània, de Santiago Sierra, aterrarà a la Seu d’Urgell la setmana vinent, però només hi estarà cinc dies. La mostra, organitzada per Òmnium Alt Urgell, s’inaugurarà el dia 15 a les 20.00 hores, a càrrec de Pablo Mayoral, a la Sala La Cuina, al Centre Cultural Les Monges. I també es podrà visitar els dies 16, 17 i 18, de 17.00 a 21.00 hores, i el dissabte 19, d’11.00 a 14.00 hores.

Presos polítics a l’Espanya contemporània inclou 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats dels presos que actualment hi ha o hi ha hagut a l’Estat espanyol per raons polítiques. És el cas, entre d’altres, del vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l’expresident de l’ANC Jordi Sánchez, però també d’activistes del 15-M, dels joves detinguts a Altsasu o bé dels titellaires de Madrid.

Aquesta instal·lació artística va ser censurada a la darrera edició de la fira d’art ARCO de Madrid i, des d’aquell fet, ha adquirit una gran notorietat i s’ha exposat en diverses ciutats. Anteriorment, a la primavera, ja havia passat pel Museu de Lleida.