Laika considera que el CSJ no vol admetre l’error en la sentència

El president de Laika, Josep Mas, ahir va mostrar-se novament «disgustat» per la mala aplicació de la legislació en la sentència que condemnava l’amo que va deixar morir dos gossos a casa seva a set mesos de presó provisional i al pagament d’una multa de 600 euros. La seva reacció arribava després que el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, desmentís a través d’un comunicat haver dit que la llei no s’havia aplicat correctament, que es faria un toc d’atenció al batlle i que es demanaria la revisió de la decisió, tal com Mas havia explicat dies enrere als mitjans de comunicació.

«Mai ho admetrà directament, però en la reunió que vaig mantenir-hi va deixar entreveure que la legislació s’havia aplicat incorrectament», va assegurar Mas tot remarcant que «nosaltres seguirem el nostre camí perquè tenim raó i la llei està de la nostra part». El següent pas és la mobilització convocada per al proper dissabte 26 de gener, on es convida tothom a venir amb els seus gossos per anar fins a la Batllia a reclamar contra aquesta sentència i demostrar que Laika no es quedarà de braços plegats.

«Jo no sé si es va aplicar malament per desconeixement o per permissivitat, però ara mateix no veiem que la protecció dels animals estigui assegurada i volem evitar que es torni a repetir una sentència com aquesta», va subratllar el president de l’associació animalista. L’objectiu de la concentració és exercir pressió popular a la justícia, però Mas ja està buscant alternatives per si es torna a produir un cas similar, ja que aquesta vegada no poden recórrer la decisió judicial perquè com que es va celebrar un judici ràpid no van poder personar-se com a part acusadora.