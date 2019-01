L’exdirector del SAAS va acceptar les explicacions de Torrero

L’exdirector assistencial del SAAS, Francesc Aroles, va «donar per bones» les explicacions del traumatòleg Ignacio Torrero, que va operar la cama equivocada a una pacient el 2015 sabent que no era la correcta, i va tancar l’expedient informatiu obert amb un criteri favorable. Així ho constata la resolució de l’expedient disciplinari que l’actual direcció de l’Hospital de Meritxell va realitzar sobre el cas. El text conclou que Torrero sabia que estava intervenint la cama errònia i que va falsificar la firma de la perjudicada en un nou consentiment mèdic per tapar l’error.



La resolució indica que l’equip que assistia el traumatòleg en l’operació d’una osteotomia a la tíbia va advertir al metge que es tractava de la cama esquerra. A més, el muntatge del quiròfan estava preparat per a aquesta cama perquè era la que constava en l’informe de la intervenció quirúrgica. Torrero, però, va decidir operar la dreta i ho va argumentar dient que «s’hauran de corregir igualment els dos genolls». La dona es va adonar ràpidament de la incidència. «A primera hora del matí està intranquil·la pel fet de tenir la cama contrària adormida», posava a la fitxa clínica posterior a la cirurgia. Abans, però, Torrero va afegir una entrada on deia que «la pacient és conscient d’aquesta situació i signa un nou consentiment». La dona, però, va assegurar que la firma plasmada era falsa, un extrem que va confirmar el peritatge cal·ligràfic efectuat.El SAAS considera els fets «gravíssims» i ha traslladat a la justícia l’expedient «per si els fets poguessin ser constitutius dels delictes de lesions i falsedat en document públic», conclou l’expedient.