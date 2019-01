El misteri dels amants d’Andorra

Andorra Lovers compta amb 5.000 seguidors a Twitter, més de 42.000 a Instagram i 81.000 a Facebook. Però, qui hi ha al darrere? És un misteri. L’equip humà que treballa nit i dia, de moment, prefereix no desvelar la seva identitat, perquè segons diuen, «no som influencers, simplement, som amants d’Andorra i de la neu». La seva història «sorgeix per casualitat, fa uns sis anys», explica un dels membres, que l’únic que reconeix és ser català, expert en màrqueting i que des de ben petit fa llargues estades al Principat. Ja aleshores tenia clar que algun dia s’instal·laria al país i, per això, quan es va cansar de «treballar per a grans gurús», no s’ho va pensar dues vegades i va apostar per autogestionar –amb sis community managers més– comptes a les xarxes socials, majoritàriament dedicades a l’oci i l’humor. «Quan passava més temps aquí que a Catalunya, em vaig adonar que pràcticament no hi havia informació sobre què fer a Andorra o del país en general», recorda. La necessitat el va dur a ell i els seus companys a «obrir una pagineta» a Facebook amb l’única intenció de «compartir fotos i experiències». La repercussió, però, va ser immediata i s’ha acabat convertint en el compte sobre actualitat andorrana amb més seguidors.

D’Andorra al món

L’any passat, van treballar en una pàgina web «molt canyera» amb la què van aconseguir dos milions de visites en un hivern. Ara, esperen superar els quatre milions i sembla que van pel bon camí: «El pont de la Puríssima ja vam batre el rècord amb 1.600.000 visites en quatre dies», assegura.

I com és el seu dia a dia? «Ens aixequem a les sis del matí per començar a crear contingut». Un contingut que es basa en les demandes de turistes. «Sobretot volen saber l’estat de la neu, de les carreteres, restaurants, rutes... En un únic dia podem rebre 1.700 missatges directes a través d’Instagram o Facebook».

Amb la consolidació del hobby com a marca professional, Andorra Lovers no ha perdut la seva essència i l’objectiu segueix sent promocionar les empreses petites que «no tenen veu». Prova d’això és la gran quantitat d’ofertes que han «rebutjat» de franquícies per publicitar-se als seus comptes. El motiu? Una simple qüestió d’ètica. «Andorra ens està donant molt i el nostre compromís és tornar el favor donant suport a les empreses del país». Ara bé, no tothom pot accedir al seu perfil. «Sempre verifiquem que la qualitat de tot el que publiquem és d’excel·lència pura. Nosaltres mai recomanem res que no hem comprovat abans o que no tingui cap vincle amb Andorra», afirma el responsable.

El projecte, doncs, va per llarg i per fer més palès el seu compromís, només els queda un detall: traslladar fiscalment l’empresa catalana al país. Serà qüestió de temps, perquè ja estan realitzant els tràmits necessaris per aconseguir-ho.