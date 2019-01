La sortida ha estat en motocross, que vol dir que tots els pilots es posen en línea, de 10 en 10. És un dia estratègic per sortir al davant, perquè la segona línea surt a cinc minuts i has de recuperar arriscant i anant més ràpid. És important la col·locació d’on estàs, ja que com més cap el mar vagis més dur és el terreny i més ràpid pots anar, però alhora és més perillós perquè et pots trobar trossos d’aigua que et frenen de cop o fins i tot amb el salnitre, fent malbé la moto molt ràpidament. També has de vigilar que no t’agafi una onada. Van Beveren segueix en la seva línia, estem només a la meitat del ral·li i està en una bona posició i pot recuperar temps si vol fer el pas endavant.