Nou concurs nacional per a la remodelació del carrer Doctor Vilanova

El comú d’Andorra la Vella continua endavant amb la intenció de fer un canvi a la zona compresa entre el carrer Doctor Vilanova i les places Rebés, del Poble i Príncep Benlloch. Així, ha convocat un concurs nacional per fer un pla director, concretament un model estratègic de desenvolupament, per a les zones del carrer Doctor Vilanova, Prada Casadet, i les places del Poble, Príncep Benlloch i Rebés, i les connexions amb el Centre Històric i el centre de la ciutat.



Aquest pla director ha de servir per determinar els usos, volums, prioritats i objectius per poder desenvolupar la zona, de tal manera que posteriorment es pugui decidir com fer-ho, ja sigui a través d’una o diverses fases. Tal com recorden des de la corporació comunal, la prioritat és “començar per Doctor Vilanova” tenint en compte que és una entrada natural a la parròquia i que es pot potenciar molt més, de tal manera que es pugui redirigir, convidar, tant els vehicles com els vianants a visitar la parròquia. Aquest model estratègic que ara es licita també té per voluntat que aquesta zona de Doctor Vilanova connecti amb les places de la part alta i amb la zona comercial del Centre Històric i el centre de la ciutat.



Cal recordar que inicialment el comú de la capital havia convocat un concurs nacional d’idees per a la remodelació urbanística d’aquesta zona, amb la creació d’un espai públic emblemàtic en una parcel·la de 2.567 metres quadrats just al davant del Govern, que ha rebut gràcies a una cessió anticipada. Inicialment el concurs d’idees havia estat publicat el 10 d’octubre i posteriorment es va prorrogar el termini. Finalment, el mes de novembre la corporació comunal va prendre la decisió d’anul·lar el concurs i convocar-ne un de nou atenent a les demandes dels professionals del sector i per facilitar que les propostes que es fessin arribar fossin més genèriques “i no tan detallades com l’establert en el plec de bases inicial”. Els professionals de l’arquitectura o enginyeria tindran fins al dia 29 de març per presentar les seves propostes.