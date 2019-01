Cantada de nadales de la Coral Casamanya per als padrins

El Nadal a Ordino no s'ha pogut donar per acabat fins aquest dissabte a la tarda, quan la Coral Casamanya ha ofert una cantada de nadales a la sala gran de la Casa Pairal per a tots els integrants de l'associació de gent gran de la parròquia. El repertori ha començat amb una havanera, després una peça clàssica i finalment un ampli repertori de nadales com la 'Pastora Catarina', 'el noi de la mare', 'Happy Christmas', 'Fum, fum, fum', etc. Prop d'una vintena d'assistents s'han aplegat per gaudir de la coral, que aquesta vegada també ha comptat amb la presència de membres de l'Orfeó Andorrà. Prèviament, tots els assistents han celebrat un berenar de germanor.

"Els padrins els hi encanta aquest tipus de concert i quan acabem ja ens demanen que tornem l'any que ve", ha explicat el director de la Coral Casamanya, Josep Puig, que ha catalogat la trobada de festiva i per gaudir entre tots. Perquè els padrins de les diverses parròquies també es puguin acomiadar del Nadal, la coral ha actuat prèviament a la residència Salita, d'Escaldes-Engordany i aquest diumenge ho faran al Cedre i a Clara Rabassa. Ara els cantaires ja miren endavant, amb les caramelles com a següent repte.