Els músics joves tenen el seu espai a l'Ordino Clàssic

Una vintena d’estudiants de les aules de corda, vent i acordió de l’Institut de Música del comú d'Andorra la Vella han ofert aquest dissabte el segon concert emmarcat en la proposta ‘Música a la tassa’, del festival Ordino Clàssic. Els joves músics, d’edats compreses entre els 10 i els 17 anys, han mostrat al públic assistent als apartaments Annapurna d'Ansalonga els resultats de més de quatre mesos d’assajos, oferint un repertori que ha anat des del barroc a la música contemporània.



El concertino director, Jordi Albelda, ha destacat que als músics els feia “molta il·lusió” poder fer aquesta actuació per poder demostrar el treball que han estat fent des del mes de setembre. De fet, ha qualificat com de “molt positiva” la iniciativa que els joves músics tinguin un espai en el festival ordinenc ja que, d’aquesta manera, poden participar de manera activa en els actes culturals i tenen, així, una plataforma per poder-se expressar.



Albelda també ha assenyalat la possibilitat que en el futur algun d’aquests joves pugui ser cap de cartell de festivals com l’Ordino Clàssic. De fet, ha recordat que ell fa 27 anys que és professor de l’Institut de Música i que ha pogut veure com alguns dels músics que han passat pel centre han arribat a l’ONCA.

El recital ha començat amb la 'Suite Old-Bachelor', de Henry Purcell, i ha continuat amb el primer moviment del 'Concert de La Menor', d’Antonio Vivaldi. La tercera peça que s'ha interpretat ha estat les 'Miniatures', de Wolfgang Amadeus Mozart, i tot seguit l’'Andante festivo', de Jean Sibelius; la 'Suite del dia', d’Hilary Burgoyne, i la 'Suite Celta', de Joan Alfaras. El concert s'ha tancat amb el tema 'Amélie', de Yann Tiersen.