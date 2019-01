Etapa de descans i això significa que estem a la meitat. Ahir van tenir etapa marató i per tant, es van haver de fer ells mateixos l'assistència. Fan dormir a tots els pilots en un pavelló i els hi donen un kit de supervivència. Avui la cosa canvia. Els que tenen més finançament van a dormir a hotels, però la resta es queden a tendes o a on dormen normalment. És curiós perquè l'etapa de descans a uns pilots els hi va bé i a altres gens. La qüestió és que talla una mica el ritme de carrera i físicament uns es relaxen massa i després els hi costa molt arrencar. Fins i tot a alguns els hi agafa febre l'endemà perquè el seu cos ha perdut el ritme i s'ha relaxat del tot. Això és una cosa que no controlen i cadascú ho paeix d'una manera diferent. El dia de descans és sobretot per dormir molt i el moment d'arreglar les màquines, de revisar-les de dalt a baix, i de posar-les a punt per a la resta de carrera.

A la classificació general de motos tenim a Brabec líder. El segueixen Sunderland, Quintanilla i Price. Van Beveren és cinquè, sempre mantenint-se en aquestes posicions. En cotxes, Al-Attiyah és primer. Peterhansel segon amb un Mini de dues rodes motrius; i en tercer lloc tenim a Nani Roma, amb un de quatre. Això ens diu que el terreny ha estat molt variat. Despres és sisè. És una molt bona posició tot i que ha tingut algun dia bastant dolent. Sainz, el guanyador de l'any passat, es troba a la setzena posició. Va tenir molts problemes fa dos dies i en continua tenint, però vol seguir ajudant a l'equip i continua tirant endavant. Ens espera un final de carrera molt mogut i emocionant.