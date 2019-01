Torna la millor imatge del MoraBanc (97-88)

El MoraBanc ha aconseguit una altra victòria a la Lliga Endesa després d'imposar-se al San Pablo Burgos en un partit en el qual ha dominat en tot moment, amb una nova exhibició d’Andrew Albicy, entre altres. L'equip ha arribat després de mostrar la seva millor versió contra l'Unics Kazan i sense la pressió d'haver-se de classificar per la Copa del Rei, ja que en la darrera jornada, després de perdre per la mínima contra el Monbus Obradoiro, es van esvair totes les opcions.

En aquest partit, el MoraBanc no ha pogut comptar amb Jerome Jordan, baixa per malaltia, ni amb David Jelínek, a causa de la seva lesió. Però això no sembla haver estat dolent al vestidor perquè sense haver de pensar en la Copa, els d'Ibon Navarro es troben més còmodes i més encert, fet que han demostrat avui contra el conjunt de Diego Epifanio. Tot això en un duel en què els punts han estat molt compartits, mostrant la màxima compenetració entre tots els components del conjunt tricolor.

El matx ha començat amb un primer quart excepcional que els ha servit per guanyar el duel en el qual el San Pablo Burgos no ha sabut anotar des dels tres punts i en el que han estat totalment desapareguts en el rebot, fet que han sabut aprofitar els tricolors. Tot i que els visitants han aconseguit empatar a 10 en els primers minuts, Dylan Ennis i David Walker han sabut pilotar l'equip per aconseguir un bon avantatge, juntament amb Moussa Diagne. L'únic que ha aconseguit incomodar als locals en aquest temps ha estat Goran Huskic. Al final d'aquest temps, el resultat era de 27 a 19.

Colom es reivindica

En el segon quart, els visitants s'han posat les piles i han aconseguit retallar diferències i de fet, ha estat Guille Colom qui, amb 11 punts en aquest temps, ha aconseguit el seu rècord personal durant tota la seva trajectòria amb el MoraBanc. L'equip estava mostrant una bona dinàmica encara que, el San Pablo Burgos, picant pedra i fent passos de formigues ha aconseguit marxar a la mitja tard amb un marcador de 60 a 57, fet que complicava les coses als andorrans.

En tornar de la mitja part, després d'un recordatori de la campanya que està realitzant la Federació Andorrana de Bàsquet per captar més joves federades, els tricolor no han permès errors. Triple a triple, amb encert, controlant el rebot, forçant pèrdues i amb encert han anat n, ja que tothom ha volgut revalidar-se, mostrant la bona sintonia entre tots els jugadors. Al final, el resultat era de 70 a 68 després d'un triple de Branden Frazier, qui també ha estat donant molts problemes als locals.

En el darrer quart, ha tocat remar de valent per no tenir cap imprevist perquè la distància era de només dos punts i, al final, en els darrers minuts han anat creixent de menys a més. Així, Miki Vitali ha començat anotant de triple, mostrant també, avui, el seu bon estat de forma, aconseguint punts decisius quan l'equip s'ha anat apropant a l'electrònic. Els triples sempre han vingut quan el MoraBanc ho ha necessitat i finalment, les distàncies s'han anat mantenint.

El final ha estat d'infart, quan els visitants quasi sorprenen, però el Poliesportiu s'ha convertit en una olla de pressió i els jugadors s'han endollat per aconseguir un resultat final de 97 a 88 amb un John Shurna que s'ha apuntat a la festa tricolor i ha estat capaç d'anul·lar totalment el San Pablo Burgos, que ha perdut totes les esperances de victòria en els darrers dos minuts.

"Estic content de la imatge que ha ofert l'equip avui, però el MoraBanc ha estat superior", ha explicat l'entrenador visitant, Diego Epifanio. Per un altre costat, Navarro ha assegurat que "hem fet un bon treball contra Benite, tot i l'encert que ha tingut". "Hem estat encertats quan ho havíem d'estar, això ens ha ajudat a controlar el partit juntament amb l'aire que ens ha donat Albicy els darrers cinc minuts", ha reiterat.

"Perquè Albicy pugui fer això, Luz ha d'estar bé, perquè l'equip ho noti", ha revelat i ha afegit que "és important que l'equip hagi estat de competir amb aquestes situacions". "Guille és jugador de la primera plantilla, és un professional, no és un júnior, i respon amb les seves virtuts i els seus defectes, ens ha donat molt aire", ha indicat. "L'esperit competitiu és el que més m'ha agradat", ha conclòs.