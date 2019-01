El PS confirma l’adhesió a la protesta social del dimecres

El PS va comunicar ahir el seu suport a la protesta social del dimecres, convocada pel SEP i a la qual divendres ja es van adherir l’USdA i Podem Andorra. «Es comparteixen moltes de les reivindicacions de la mobilització i és necessari que la ciutadania expressi de forma clara el seu rebuig contra la situació que es viu al Principat», va detallar la formació en el comunicat emès ahir. Tanmateix, els socialdemòcrates fan una crida als seus militants i afiliats, així com a tota la ciutadania, a participar en la concentració.

Dues preguntes orals

De cara a la sessió de control en el Consell General del 23 de gener, el conseller general per al PS, Pere López, va presentar divendres dues preguntes orals a Sindicatura.



El socialdemòcrata vol saber si el Govern ja disposa de dades actualitzades del cost dels pisos de lloguer i per què no ha implementat la tretzena paga per al col·lectiu de la gent gran que cobra pensions al salari mínim. D’una banda, López afirma que «la situació del mercat de l’habitatge de lloguer continua empitjorant» i que això està implicant «greus conseqüències per a molts ciutadans que o bé veuen encarir-se la seva renda mensual o bé no troben un pis digne a un preu assequible». De l’altra, López demana a l’Executiu per què no ha implementat «la demanda recurrent i encara no satisfeta ni acomplerta» del col·lectiu de la gent gran que suposa la instauració de la tretzena paga per a les pensions que no arriba al salari mínim.



El conseller socialdemòcrata insta a aplicar-la, tot indicant que també és una petició feta pel Raonador del Ciutadà.