Escudella per fer germanor

Aquesta vegada sota unes temperatures suaus per l’època de l’any, centenars de persones van fer cua ahir a la plaça de Sant Miquel, a Encamp, per recollir un plat o una carmanyola de la tradicional escudella de Sant Antoni. En aquesta edició, es van repartir i preparar unes 2.000 racions: 1.500 inicials a les quals se’n van afegir una olla més, cedida pels escudellaires de la Massana, amb l’objectiu de satisfer la demanda dels participants, que van esperar a ser servits fins passades les tres de la tarda.



L’escudella encampadana és la primera a celebrar-se al país i va donar el tret de sortida a unes setmanes carregada d’escudelles arreu de les parròquies. La tradicional celebració, que fa més de tres dècades que es commemora, va començar entrada la matinada, quan el dia encara no clarejava, amb les olles al foc perquè el brou tingués el gust adient. Hi havia donja, bringuera, careta de porc, orella, carrota, cols, ossos, cigrons, patates, arròs, fideus, col, api, porro i ceba, entre altres ingredients. «S’han de tirar en ordre, a foc de llenya i que bulli el temps necessari amb calma que faci el xup-xup», va detallar Rober Lizarte, escudellaire des de fa 25 anys, a la vegada que va recalcar que la celebració serveix per fer «poble i germanor».