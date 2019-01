Encamp dona suport al metro per connectar Porta i el Pas

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ahir es va mostrar molt favorable i predisposat per recollir el guant que la setmana passada llençava l’alcalde de la població de l’Alta Cerdanya, Marius Hugon, per unir Porta i el Pas de la Casa a través d’una connexió ferroviària. Malgrat que encara no hi ha res en ferm, la Cambra de Comerç va apuntar que s’està intentant recuperar un projecte del 2009 i que de moment no s’ha descartat res.

Torres, en ser preguntat sobre la qüestió durant la celebració de la tradicional escudella d’Encamp, va catalogar la proposta «d’interessant». «Tenir un nou accés i un altre punt d’entrada al Pas de la Casa i a Andorra que no sigui via cotxe és important i interessant», va manifestar el cònsol. De tota manera, el màxim mandatari comunal va deixar clar que tot el que saben, de moment, ha estat via premsa i no hi ha hagut cap contacte amb les autoritats franceses. Si aquestes intencions, no obstant, es materialitzessin en algun moment i hi hagués una predisposició de totes les parts, Torres ja va avançar que «el comú no té cap inconvenient en ser-hi i estarà al costat de la iniciativa». Pel que fa a l’impacte mediambiental que podria causar la perforació de la muntanya per ubicar-hi el metro, el cònsol va indicar que seria «mínima» perquè es faria sota terra, informa l’ANA.

Per la seva banda, el president d’Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié, va assegurar en declaracions a aquest rotatiu que per als comerciants del Pas de la Casa «és una molt bona notícia» i va mostrar-se confiat que pugui tirar endavant malgrat que no es tracti d’un projecte nou.