Despres acaba cinquè i Van Beveren en quarta posició

El francès només va poder retallar poc més de dos minuts sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah, que va tornar a ser conservador i per tant, va sortir més líder de la general, amb 37 minuts d’avantatge sobre el segon, Peterhansel, qui va perdre més de vint minuts a les dunes. Finalment, Despres va arribar a 13,05 del vencedor, en quarta posició.

Loeb va fer el millor temps del dia encara que va ser el primer cotxe a sortir i va haver d’obrir ruta per a la resta d’unitats.

Per altra banda, en cotxes, el francès Sebastien Leob es va adjudicar la tercera etapa en aquest Dakar i va desbancar al seu compatriota Stéphane Peterhansel, de l’equip Mini, igual que el resident Cyril Despres, de la segona plaça de la posició general.

En motos, la victòria va ser per Pablo Quintanilla, que es va situar líder de la general, a 4.38 minuts del segon classificat, el nord-americà Ricky Brabec. Adrien Van Beveren va arribar a meta en cinquena posició, a 5.48 del vencedor del dia. A la general, el resident també és cinquè, a 9.32 del primer classificat.

Després d’una jornada de descans, ahir es va disputar la sisena etapa de la competició, va ser la més llarga de tot el ral·li, amb una distància de 838 quilòmetres entre Arequipa i San Juan de Marcona, 336 d’ells cronometrats per les temudes dunes de Tanaka.

Per El Periòdic

