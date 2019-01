Sainz recupera les sensacions

Ahir es van disputar 838 quilòmetres d’etapa, dels quals 336 eren d’especial. Van sortir a les tres del matí per fer el primer tros d’enllaç, ja que si no, haurien arribat a les dunes en mala hora i, per tant, no es veuria el relleu perquè desapareixen les ombres.

En motos, trobem a Quintanilla, Brabec i Price en les primeres posicions. A Adrien Van Beveren li van tornar els minuts per parar a ajudar a Santolino, qui era fins ara rookie del Dakar, abans que fos evacuat. Va quedar cinquè, després de l’argentí Benavides i està a nou minuts del líder de la general.

En cotxes, Sainz va retrobar les sensacions fent tercer darrere de Loeb i Al-Attiyah. Despres va ser quart, a 13 minuts i tot seguit, tres segons després, va arribar Nani Roma, que està sent molt constant i que no està arriscant en aquest ral·li. En categoria SxS ahir van penalitzar a Farrés a causa d’una decisió del jurat després de neutralitzar l’etapa. Així doncs es troba en la cinquena posició a la general i, a l’hora del tancament d’aquesta edició, liderava l’etapa. En camions, Ginesta segueix treballant i tirant endavant.