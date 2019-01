Estévez, 12a a la Copa d’Europa de Puy St. Vincent

Per altra banda, en esquí alpí, Carla Mijares va ser novena en el segon gegant CIT que es disputava a Madesimo, Itàlia, i va millorar punts FIS. Ho va fer amb un crono de 1.54,20, a 3,62 de la guanyadora, la italiana Alessia Guerinoni, i amb 70 punts FIS que milloren els seus actuals 85,62, segons l’11a llista de la FIS. Igualment, Xènia Rodríguez va acabar en l’11a posició amb un crono de 1.55,09, a 4,51.

Maeva Estévez va disputar ahir a Puy St. Vincent, França, la segona prova de la Copa d’Europa de boardercross on va finalitzar en 12a posició.Després de ser 10a el dia anterior i sumar 130 punts de Copa d’Europa, l’andorrana va participar en la segona cita del cap de setmana. La jornada, sense qualificacions prèvies, va passar directament als KOs. Estévez, en la primera ronda va competir amb la guanyadora final, la mundialista britànica Charlotte Bankes, i van passar les dues. En la següent ronda, ja de rivals a quatre, Estévez va ser tercera i va quedar fora de la següent ronda. Finalment, va ser 12a i va sumar 110 punts de Copa d’Europa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació