Debut amb bones sensacions de les GSeries tot i el clima

Malgrat la poca neu que acompanya al Principat, els organitzadors de les Crèdit Andorrà GSeries 2019 van poder complir amb la data prevista per a la disputa de la primera cita del calendari en la qual José Roger Chalmeta (GS) i Ferràn Pujol (GS2) van aconseguir el triomf de les categories assentades en el certamen andorrà mentre que Joan Sala (2RM), Yann Le Potier (SidebySide) i Enwan Le Potier (CarCross) van ser els millors en les categories que van ser la novetat en aquesta edició.

Al final de la primera jornada de competició, el director del Traçat del Port d’Envalira, on es disputa la cursa, va lamentar l’estat de la pista: «Hem posat tot el nostre esforç perquè la pista estigués en les millors condicions per a competir, però sense l’ajuda de la climatologia és impossible tenir l’escenari que tots haguéssim desitjat». «Depenem, sobretot, de dos elements indispensables en qualsevol activitat hivernal, esportiva o de plaer, per a poder dur-la a terme en les millors condicions: La neu i el fred, no hi tenim accés directe», reiterava.

Aquesta primera cita de les Crèdit Andorrà GSeries 2019, va deixar un missatge molt clar i és que en aquesta competició tenen cabuda un elenc molt ampli de pilots, des del participant que prepara la següent temporada en qualsevol de les especialitats del món de l’automobilisme fins a l’afeccionat que pot passar un cap de setmana divertit amb amics, en la pista rivals, amb l’ànim de gaudir de l’experiència.Tots ells van quedar emplaçats per a l’últim cap de setmana de gener, els dies 26 i 27, per a competir en segona cita de la temporada (G2), en la qual els organitzadors, Circuit Andorra Pas de Casa, tenen l’esperança de poder oferir un escenari en el qual el color blanc sigui un element destacat.