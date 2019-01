El MoraBanc escala posicions a la lliga i és desè

Després de la victòria contra el San Pablo Burgos de dissabte per 97 a 88 al Poliesportiu d’Andorra, el MoraBanc ocupa la desena posició de la Lliga Endesa amb set victòries i nou derrotes. Va ser en un nou partit espectacular d’Andrew Albicy que va firmar 17 punts, 10 assistències per obtenir 31 punts de valoració i en el qual els andorrans van recuperar la seva millor versió, la que han mostrat durant tota l’EuroCup, competició on podran tornar a mostrar les seves capacitats davant del Zenit de Sant Petersburg, demà.

Pel que fa als duels disputats ahir, el València es va imposar a l’Herbealife Gran Canària (83-67), el Reial Madrid al Tecnyconta Saragossa (98-96), l’Unicaja al Movistar Estudiantes (82-76), el Barça Lassa al Cafès Candelas Breogán (94 a 80), el Montakit Fuenlabrada al Monbus Obradoiro (84 a 87) mentre que l’UCAM Múrica va perdre contra l’Iberostar Tenerife (91-96), el Delteco GBC contra el Baxi Manresa (85-91) i el Joventut contra el Baskònia (67-68).